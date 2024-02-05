近日「葉府婚宴」在大陸網路衝上熱搜，福建莆田的葉姓豪門娶媳婦，舉辦一場斥資2.1億人民幣（約新台幣9.16億）打造的婚宴，不但門口有50名禮儀小姐迎賓，場內還有金色巨龍盤旋在天花板，菜品更是奢華，包含燕窩、帝王蟹、鮑魚等，讓網友們看了都羨慕不已。

綜合陸媒報導，大陸一名網友近日在福建莆田參加一場奢華的中式婚禮，並將現場的影片分享到網路上，從畫面中可以看到，這場婚宴舉辦在一棟豪宅內，首先映入眼簾的是身穿紅衣的50名禮儀小姐，在門口整齊站好迎賓，進入豪宅內部可以看到，大廳天花板上有一條金色巨龍，現場也掛滿了大紅燈籠。

除此之外，婚宴上連菜品都不得馬虎，包含燕窩、帝王蟹、鮑魚、海參等，而身穿中式婚服的新娘進場時，脖子上掛滿了金手鐲（龍鳳手鐲）串成的項鍊，現場還請來專業的古典歌舞、古箏彈奏等表演，十分華麗精彩。

網路傳聞指出，這場婚宴是龍鳳祥珠寶公司董事長葉國春為了兒子娶妻，斥資2.1億人民幣打造，不過並未獲得證實。據悉，葉家在當地是個大家族，許多親戚都從事黃金珠寶產業。

奢華的婚宴在網路上曝光後立刻引發熱議，「葉府婚宴」一詞也衝上熱搜，不少網友看了都羨慕不已，紛紛留言，「只聽說福建人都很有錢，沒想到這麼有錢啊」、「有錢人真會玩，只有想不到的，沒有做不到的」、「謝謝，我已經被自己窮哭了」、「以前有個同事福建的，看他發家裡客廳的照片我還以為是飯店大廳」、「感覺電視劇演的還是太保守了」。