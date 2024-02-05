印度一對相差54歲的「爺孫戀」引發熱議，高齡103歲的老翁於去年迎娶49歲的妻子，老翁透露，他過去曾有2段婚姻，但妻子都已經過世，因為沒人陪在身邊，感覺很孤獨，所以才會選擇再娶。

根據《獨立報》報導，印度一名103歲老翁納札爾（Habib Nazar）和49歲女子佳涵（Firoz Jahan），在中央邦博帕爾伊特瓦拉地區（Itwara）結為連理，兩人年齡相差54歲，這段「爺孫戀」的婚禮於去年舉行，不過直到今年1月，婚禮影片才在網路上流傳、爆紅，引發網友熱烈討論。

納札爾透露，這是他的第3段婚姻，他年輕時在馬哈拉施特拉邦的納西克（Nashik）娶了第一任妻子，妻子過世後，他又在北方邦勒克瑙（Lucknow）結婚，第二任妻子過世後，他感到孤獨不已，所以才選擇進入第三段婚姻。從網路流傳的影片可以聽到納札爾說，「我不覺得缺少任何東西，我只是感到很孤獨。」

佳涵受訪表示，她過去曾有一段婚姻，但第一任丈夫已經去世，之所以同意和納札爾結婚，是因為覺得沒有其他人可以照顧對方，她也認為納札爾作為新丈夫是很好的選擇，「我的丈夫非常完美，沒有任何健康問題。」