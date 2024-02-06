國外一名女網友發文自曝，她多年前曾有過一段婚外情，被抓包後已經和小王分手，並且得到丈夫的原諒，豈料前陣子女子得知小王過世的消息，想要參加對方的喪禮，但丈夫知道她的想法後變得非常沮喪，讓女子猶豫是否該出席。

根據《鏡報》報導，國外一名女網友日前在問答網站《Quora》發文，透露她在幾年前有過一段婚外情，東窗事發後已經和小王分手，也得到丈夫原諒。前陣子她得知小王離世的消息，感到震驚又難過，有了想要參加對方喪禮的念頭，然而丈夫聽到她的想法，心情變得十分低落，讓女子猶豫是否應該出席喪禮，上網詢問網友意見。

網友們看完文章後，都對女子的想法感到荒謬，紛紛留言嘲諷，「我認為妳不只應該去，還要告訴每一個在現場的人，比起妳的丈夫，妳更在意小王的喪禮」、「妳當然要去，這樣妳老公才會知道原諒妳是他這輩子犯過最大的錯誤」、「妳明明已經知道這樣做會傷害老公，卻不顧他的想法，來問答網站詢問網友意見？真讓人難以置信。」

另外也有人指出，女子如果真的參加小王的喪禮，不只會讓丈夫難過，還會對小王的家人造成傷害，尤其如果小王也有一段婚姻的話，「所以這麼多年來，妳仍對小王餘情未了，還想透過參加他的喪禮來證實這一點，並羞辱和摧毀妳的老公，這對妳的老公和小王的家人來說，都是非常殘忍的行為」、「妳覺得妳參加喪禮可以安慰到誰？妳的出現只會對妳的老公、小王的家人造成痛苦。」