古代皇帝貴為九五之尊，擁有至高無上的權力，但「欲戴皇冠必承其重」，一言一行也必須被人監視，以免他們為所欲為，而皇帝的一言一行還會被記錄成名為《起居注》的史書，供後世閱覽、評價，但皇帝本人如果想看卻不被允許。

根據《國家人文歷史》報導，起居注是一種編年體史書，專門記錄帝王言行和朝廷大事的著作，誕生於東漢時期，不過最初只是記錄後宮日常起居，並不涉及朝政運轉，直到魏晉時期才正式成為法定官修文獻，北魏孝文帝還制定起居注規則、設置左右史官，職責是隨侍在皇帝左右，記錄他的一言一行。

唐代後起居注的制度更加完善，根據《舊唐書》記載，起居注不但要記錄帝王言行，策命、章奏、封拜、薨免一系列國家政務也都要逐日記載，不得缺失，朝會的議政內容也必須當堂記錄；不過在元、明時期，起居注時興時廢，到了清代康熙時期才恢復。

除此之外，帝王之間還有「天子不觀起居注」的傳統，唐太宗曾以「覽往事以自警戒」的理由要求看起居注，被起居注官褚遂良嚴正拒絕，稱從來沒有帝王觀看起居注的傳統，不過唐太宗並未死心，過幾年再度以同樣的理由提出要求，大臣房玄齡迫於無奈，只好將內容摘編，寫成高祖、太宗《實錄》各20卷，上呈御覽。

而唐太宗的舉動為後世起了一個仿效的開頭，唐文宗以「恐平常閒話，不關理體，垂諸將來，竊以為恥」為由要求觀看，甚至修改起居注，可見在皇權的強勢干預下，起居注官不一定能如實記錄；到了宋太宗時，起居注官還主動提出「每月先進御，後降付史館」，導致宋朝起居注的獨立性被完全打破，史料價值也大幅降低。