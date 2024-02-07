大陸科學團隊在白堊紀的化石層，發現一隻距今1億年前的「懷孕青蛙」，牠的腹部裝滿了卵，是迄今為止發現最古老的青蛙化石，科學團隊研究後推測，這隻青蛙很可能是在交配過程中因溺水而喪命。

Dinosaur-era frog found fossilized with belly full of eggs and was likely killed during mating https://t.co/qxY02HRIOF — Live Science (@LiveScience) February 7, 2024

根據《Live Science》報導，大陸科學團隊2月6日在科學期刊《英國皇家學會報告B：生物科學（Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences）》發布文章，內容指出在大陸西北部的化石層中，發現一具可追溯至白堊紀（距今1.45億到6600萬年前）的青蛙化石，牠的腹部裝滿了卵。

科學家指出，白堊紀的青蛙化石非常稀少，保有軟組織的更是鳳毛麟角，因此這具化石十分珍貴，牠不但是迄今為止發現最古老的青蛙，也是最早有記錄的「懷孕」青蛙。不過其實青蛙不會懷孕，只是母蛙卵巢內的卵成熟後，會經輸卵管下降到子宮，等待與公蛙交配後產卵，這段時間母蛙的下腹部大大的，看起來像是懷孕一樣。

科學家將這具青蛙化石和其它標本進行比較，並透過電腦斷層掃瞄和X光分析牠的身體狀況與死因，結果顯示這隻青蛙的骨骼尚未成熟，可以排除牠老死的可能，大陸蘭州大學古生物學家杜寶霞表示，生活環境劇烈改變也被排除，因為同一個化石層的沉積物中，沒有發現其他青蛙化石，表示災難性事件不可能是罪魁禍首。

杜寶霞說，研究團隊認為最有可能的死因是「抱合行為（Amplexus Behavior）」後的虛弱甚至窒息，「這種情況在現代青蛙中很常見。」抱合行為指的是青蛙交配時，公蛙騎上母蛙，並用前腿夾住的行為，一次會持續數小時或數天，直到卵子受精，然而在交配過程中，母蛙可能會因溺水或疲憊而亡。