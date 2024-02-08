大陸一名女網友透露，內蒙男友日前準備了一份拜年賀禮，沒想到拆開包裹竟然是一整隻羊，讓她當場傻眼，超霸氣內容物曝光後隨即掀起網友熱議，不少人大讚男友很有心，「這在內蒙是最浪漫的事」。

原PO日前在社群媒體「小紅書」上發文指出，今年春節假期邀請內蒙男友到自己家鄉河南玩，因為會見到父母，所以男友提前準備了一整隻「羊咩咩」當作拜年禮物，起初原PO以為是隻小羊，但男友卻說是中型的，重量約落在30～40斤（約15～20公斤），還說家中過年一個月的時間就可以吃完兩隻羊。

面對男友如此闊氣的拜年禮物，讓她十分震驚，「我的媽呀，送來的羊，我家冰箱都放不下，還得找地方寄存，把我媽急壞了，該怎麼吃啊！」貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「男朋友很有心啊，內蒙羊咩咩很好吃」、「羊肉很貴耶，男朋友好實在」、「羊：所以我是為愛情買單的嗎」、「這在內蒙是最浪漫的事」、「送羊是最高等級的禮品」。

原PO後來又更新貼文，表示整隻羊已經順利送到家，「打開箱子是分裝好、很大塊的羊肉，一隻中型羊咩咩足足一箱、非常沉，幸好提前找阿姨借了冷凍櫃。好多人覺得男友實在，我也覺得。」