大陸一名女子外出時，因為上完廁所沒衛生紙可用，於是報警求助，沒想到被警察拒絕後竟直接大鬧警局，離譜行徑引爆警察怒火，砲轟「浪費資源」，事件曝光後掀起網友熱議。

綜合陸媒報導，河北武漢一名29歲女子發現公共廁所沒衛生紙可用，幾次大聲呼救，卻遲遲等不到援助，竟直接撥打電話報警，遭到警方拒絕後，甚至直接跑到警察局大鬧，雙方爆發爭執。

根據影片顯示，女子大聲斥責員警「我說了，我沒有衛生紙！」警察也不是省油的燈，痛批「妳沒有衛生紙跟警方什麼關係？妳嚴重浪費警方資源，妳知道嗎？誰有義務給妳衛生紙？妳29歲了！妳是小孩子嗎？」

女子不甘願地說「我就是想報！」員警又嗆「妳報警，我也不會阻礙妳，但該說的話我都說清楚了，妳不要擾到我們的公共秩序！」據悉該女曾因被貓抓傷而報警，疑似是浪費警力的慣犯。

女子事後將影片PO上網，沒想到討拍不成，反而引爆網友怒火，認為女子是在找警察麻煩，紛紛留言砲轟「無理取鬧到極點」、「典型的巨嬰」、「知道報警還不如找外送員幫買衛生紙」。最終女子受不了輿論壓力，將影片刪除。