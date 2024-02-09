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美國一名女子米絲蒂（Mystee）去年6月和丈夫買下一棟有200年歷史的老宅，沒想到近來裝修時，意外在地下室發現一處被塵封的詭異空間，陰森畫面曝光後掀起熱議，不少人直呼「根本就是恐怖片情節」。

綜合外媒報導，米絲蒂在抖音（TikTok）上傳一系列影片，內容提到去年6月和丈夫搬進位於紐約州北部的一棟擁有200年歷史的老宅，近期發現地下室疑似出現漏水問題，牆壁經常滲水，進一步追查發現磚牆後方疑似藏了一間詭異密室。

影片中，米絲蒂與丈夫試圖破壞磚牆，但很快又發現，密室裡面充滿岩石，加上沒有合適的工具，讓他們不得其門而入。夫妻倆推測，密室可能與一條鐵路隧道相連，「我查了一下地圖，距離我們8分鐘路程處有一個車站」，但是這些猜測無法獲得證實。

影片曝光後掀起網友熱議，紛紛留言直呼「那個房間被封起來應該是有原因的吧」、「根本就是恐怖片情節」、「既然房間進不去的話，就不要強行進去了吧」；也有人提醒，「如果車庫位於密室上方，那麼這些岩石可能是支撐它的地基，先不要輕舉妄動」。

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🚨 Read Caption 🚨 1. We’re not dead 2. We haven’t gotten this open, but we will this weekend when we get more tools 3. This will not be 400 parts, i dont want my basement to flood 4. This is not saying our house is a part of the underground railroud - this is saying that suggestions people made **might** be true 5. Lastly, this is a repost - I removed our district from it for those concerned

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