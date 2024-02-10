大陸河南近日一場婚禮受到廣泛關注，新娘的嫁妝除了現金999萬人民幣（約新台幣4400萬），還包括2套房及法拉利超跑，且新娘身上還配戴大量金飾，排場十分盛大。

綜合陸媒報導，河南鹿邑縣一場婚禮震驚不少人，一位名叫小麗（化名）的新娘，光是嫁妝就讓人瞠目結舌，只見4名伴娘各自舉著牌子，分別寫著「深圳樓房一套」、「別墅一套」、「現金999萬」、「法拉利一輛」，身上還配戴大量金飾，總價值保守估計上億元。

另外，婚禮現場的車隊排場也十分驚人，領頭的是一輛勞斯萊斯，後面清一色的藍寶堅尼、法拉利等豪車。婚禮曝光後隨即引起網友熱議，紛紛留言直呼「這排場也太大了，好羨慕啊」、「娶到有錢老婆，新郎可以少奮鬥20年了」。

對此，有知情人士透露，這些嫁妝全都是小麗白手起家賺來的，雖然是農村出身，但長大後前往大城市發展，靠著努力打拚，在醫美行業闖出一片天地，最終實現財富自由。當地人則爆料，新郎的家境也不差，是地方上的首富。