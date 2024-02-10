大陸低俗婚鬧頻傳，招來不少惡評，安徽近日傳出離譜婚俗，一名大媽在接親過程向新娘表示，下禮車之前必須要讓「司機親一口」，強調這是當地的規矩，話一說完，車外的人還集體起鬨，影片曝光引來網友撻伐。

這起事件發生在安徽省阜陽市，影片中一名新娘坐在禮車內，車外的大媽卻說「開車的司機必須親新娘一口…不親，新娘子沒法下轎，必須要親，我們有這個規矩。」話一說完，車外眾人還集體起鬨「親！必須親！」

影片曝光後隨即引來網友撻伐，當地人也紛紛跳出來表示是造謠，「安徽各地方都沒這種婚俗」、「阜陽人表示沒有，我還問我媽了」、「我也阜陽的，已婚，這個婚俗聞所未聞，這是老太婆個人故意為難新娘的，不要信啊」。阜陽民政局也緊急出面回應，表示「全阜陽都無此一說」。

據《上游新聞》報導，原PO透露從事婚車租賃工作，在接親過程中剛好看到這一幕，就拍了下來，至於影片的內容是演的還是其他，自己並不清楚，「不知道是鬧著玩的還是什麼，但是是真實發生的，人家這樣說，我就這樣拍了。影片發布後，新娘本人及其家人要求刪除並已經報警，我已經刪除了，並要求其他的帳號也進行刪除。」據他了解，當地並無這一婚俗，司機也並沒有真的親新娘。