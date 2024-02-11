許多人對於冰雕作品並不陌生，不過白俄羅斯一名冰雕藝術家不僅用冰塊打造整艘冰船，而且還能在水面上航行，影片曝光後讓一票網友全跪了。

根據《紐約郵報》報導，白俄羅斯一位名叫伊萬（Ivan Karpitsky）的冰雕藝術家，在Instagram上分享自己的作品，儘管貼文不多，但一系列打造「冰船」的內容掀起廣大迴響。

畫面中可見，伊萬先利用大型冰塊打造船體，接著透過各種工具雕刻，將冰船塑形，並且運用鋼管作為骨架，搭配冰塊做出可拆卸、轉動的船舵和槳輪，最後再利用簡單的電力系統，讓槳輪可以自行轉動，驅動冰船航行。

伊萬成功打造冰船後，隨即將船身下的冰塊鑿開，讓冰船得以漂浮在湖面，而他也站進船艙進行測試，儘管航行速度不快，但這艘全由冰塊打造的冰船確實能在水面上行駛。

影片曝光後網友全被伊萬的創造力給震驚了，紛紛留言直呼「請收下我的膝蓋」、「你要嘛是瘋子，要嘛是天才」、「原以為這艘船是做好看的，會停在岸上直到春天，沒想到它真的能行駛」。