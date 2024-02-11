古代帝王從秦始皇算起到末代皇帝溥儀，300百多個皇帝平均壽命只有40歲。眾所皆知，皇帝是高危職業，不僅要面對皇權爭鬥，平時日理萬機、操勞過度，加上後宮佳麗三千，容易因為縱慾無度而掏空身體，為何好色風流的乾隆皇帝直到89歲才駕崩？背後原因很可能是沒有接觸長生不老藥。

根據《網易》報導，古代帝王追求長生不老，最常見的無疑是「重金屬煉丹」，以現代科學來看，化學知識缺乏的情況下很可能沒有煉出實質效果，就提前中毒身亡。

值得一提的是，乾隆與康熙這對祖孫，當皇帝的時間很長，一大共通點就是不盲目追求長壽、沉迷於尋找仙丹。乾隆甚至在登基之後，就將先前在宮裡為雍正煉丹的術士全都趕走，無形中似乎也避免了「中毒」早亡的情況。

尤其從清朝幾位皇帝的平均壽命來看，愛新覺羅家族似乎擁有「長壽基因」，雖然雍正活到58歲，對古人來說算是長壽，但相比他的父親康熙69歲、兒子乾隆89歲才過世，還是差很多。不少史料記載，雍正晚年身體每況愈下，加上政務繁忙，在精神和肉體的雙重折磨之下，沉迷於煉丹術，甚至連內容物都有記錄在冊，被認為是死因之一。