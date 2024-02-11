大清王朝是歷史上最後一個封建王朝，自努爾哈赤開國，到宣統皇帝溥儀退位，數百年間一共出過12位皇帝，不過在光緒和溥儀之間，其實還有一位「隱藏版」皇帝，15歲登基，但僅僅在位3天就被慈禧太后趕下龍椅，甚至沒被寫入史冊，他就是「保慶帝」愛新覺羅·溥儁。

根據《搜狐網》報導，被稱作「大阿哥」的溥儁生於1885年，是端郡王愛新覺羅·載漪的次子。戊戌變法失敗後，以慈禧太后為首的保守派想廢黜光緒，並看上了年僅15歲的溥儁，於是下懿旨將溥儁過繼到同治名下，成為皇室正嗣，封為「大阿哥」，也就是立為皇太子。

慈禧計畫讓光緒禪位，改立溥儁為傀儡皇帝，甚至連年號都想好，就叫做「保慶」。光緒26年（西元1900年）正月初一，溥儁果然代替光緒前往大高玄殿行禮，相當於溥儁已然登基，只是缺少實質的登基大典。

不過溥儁的皇位還沒坐穩，就遭到了各國公使的反對，因為溥儁的父親載漪是主戰派，也是清朝王公大臣中極少數支持義和團者之一，而當時的義和團和帝國列強關係勢同水火，列強們擔心一旦溥儁登上皇位，載漪便順理成章掌握了皇權。最後慈禧迫於各國公使的壓力，不得不妥協，溥儁只當了3天「有實無名」的皇帝，就被慈禧拉下龍椅。