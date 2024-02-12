大陸考古團隊2003年在西安一處貴族古墓中，發現2尊巨大的酒容器「鎏（ㄌㄧㄡˊ）金鳳鳥銅鍾」，銅鍾密封完整，考古人員打開蓋子後，一陣酒香撲鼻而來，才驚覺裡面竟裝有重達26公斤的「西漢美酒」，酒液呈翠綠色。

綜合陸媒報導，大陸考古團隊在2003年於陝西西安發現一座漢代高級貴族墓葬，並在墓中發現2尊巨大的「鎏金鳳鳥銅鍾」，高78公分，頂蓋上鑄有一隻昂首翹尾、口含銅珠的朱雀，瓶身兩側則有獸面紋樣的環形提把，肩部和腹部均裝飾有凸起箍紋，而黃金色的外型源於當時的工藝「鎏金」，將水銀和金箔片以一定的比例融合成金泥液體，再均勻地塗抹在青銅器表面。

而這2尊鎏金銅鍾除了精美的造型以外，還有更令人震撼的發現。銅鍾出土時密封完整，考古人員一把蓋子打開，就有一陣酒香撲鼻而來，才驚覺裡面竟裝有2000年前的「西漢美酒」，經過檢測鑑定，酒精濃度為0.1%，可以得知隨著時間流逝，酒精也跟著揮發了。

考古人員事後將美酒轉移到其他容器中存放，測量後發現，美酒重量竟達26公斤，且顏色呈翠綠色，西安博物院講解員蹇茹表示，因為酒液已經存放了2000多年，裡面溶入了大量的銅離子和重金屬，所以酒的顏色才會發生改變；另外也有一種說法稱，西漢時期可能存在特殊綠色酒的釀製工藝，關於綠色美酒的成因，至今仍未找到解答。