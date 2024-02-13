英國一間拍賣行在一個19世紀的櫃子中，發現了一顆擁有285年歷史的檸檬，雖然檸檬已經脫水乾燥，但保存得十分完整，只有表皮稍微發黑，但皮上的銘文仍能看得一清二楚，拍賣行為了趣味性，將檸檬拿去拍賣，未料竟拍出1416英鎊（約新台幣5.6萬）的高價。

根據《每日郵報》報導，英國一名民眾近日在清理叔叔的遺物，意外發現一個可追溯至19世紀的櫃子，認為它可能很有價值，於是將櫃子帶到了什羅浦夏（Shropshire）的布雷特爾拍賣行（Brettells Auctioneers）。

拍賣行老闆布雷特爾（David Brettell）透露，員工檢查櫃子時，在抽屜後方發現一顆已經發黑的檸檬，且檸檬皮上還刻有工整的銘文，「盧福朗基尼先生（P Lu Franchini）於1793年11月7日贈送給巴克斯特小姐（E Baxter）。」檸檬雖然已經完全脫水乾燥，但保存得十分完好。

由於這顆檸檬實在太特別了，布雷特爾為了趣味將檸檬拍賣，估計可賣出40至60英鎊（約新台幣1581至2372元）的價格，豈料拍賣會上競標價格不斷飆升，最終由一名英國買家以1416英鎊（包含拍賣商費用）的價格買下。

有趣的是，原本藏有檸檬的19世紀櫃子最終成交價僅32英鎊（約新台幣1265元），與檸檬的價格相差50倍。布雷特爾表示，他相信這顆檸檬是從當時的殖民地印度帶回來的愛情信物，「我告訴大家，再也不會在拍賣會上看見這種物品，它是獨一無二的。還有人開玩笑跟我說，他要買一些檸檬回家放進烤箱裡。」