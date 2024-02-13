澳洲昆士蘭一名媽媽近日發現屋內出現長1.2公尺的棕色蛇，趕緊聯繫當地捕蛇公司，專家使用工具順利抓住蛇，發現牠是世界第二毒的「東方褐蛇」，正好停在放有鳥雕像的木櫃上，影片曝光引發討論，不少網笑說「毒蛇該不會誤把假鳥當獵物」。

根據《每日郵報》報導，昆士蘭州布里斯本一名媽媽在女兒臥室，驚見一條長4英尺（約1.2公尺）的棕色蛇，嚇得連忙通報捕蛇公司「陽光海岸捕蛇人」（Sunshine Coast Snake Catchers），專家到場發現蛇品種為「東方褐蛇」（Eastern brown snake）。

東方褐蛇停在放有許多公仔的櫃子上，看到有人靠近馬上往下爬，但仍難逃專家法眼，沒多久就被抓住放進麻袋中，捕蛇影片曝光後，由於木櫃上剛好放有瓷製的鸚鵡雕像，不少網友表示「毒蛇可能是誤把假鳥視作獵物」、「牠可能以為找到食物，沒想到被騙了」。

不過捕蛇專家麥肯奇（Stuart McKenzie）駁斥，這完全只是巧合，毒蛇是從另一側敞開的門進入，根本不知道屋內有鸚鵡雕像，「牠穿越房子試圖找到出口，碰巧進入這個房間，並停在鳥雕像旁邊」，而蛇通常是從未關緊的窗戶、門和車庫門進入屋內，建議民眾加裝紗窗或紗門，不僅可以保持屋內空氣流通，也能避免動物闖入。