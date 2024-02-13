國外一名嚮導近日在南非拍攝到緊張刺激的畫面，當時一對獅子母子在樹上享用從花豹那邊搶過來的獵物，未料「香味」引來一群鬣狗，但牠們不會爬樹，只能在樹下不停徘徊，讓獅子寶寶看得十分緊張，驚慌地跳下樹想要逃跑，結果慘遭鬣狗群包圍，所幸獅子媽媽反應快，及時救援，才讓獅子寶寶逃過一劫。

根據《Latest Sightings》報導，這段影片由嚮導索爾姆斯（Benji Solms）在南非塞隆德拉禁獵區（Serondella Safari Lodge）拍攝，當時2隻花豹正在享用剛剛捕捉到的黑斑羚屍體，一隻母獅帶著獅子寶寶前來搶食，花豹只能帶著屍體逃到樹上，沒想到獅子母子窮追不捨，輕鬆地爬上樹幹，並成功搶走食物。

隨後一群鬣狗也被黑斑羚屍體的氣味吸引，在樹下不斷徘徊，報導指出，鬣狗不太會攀爬任何東西，所以只能在樹底下乾著急，希望獅子母子吃一吃，會不小心掉一點肉下來，母獅也沒有受到這群鬣狗的影響，繼續大快朵頤，但獅子寶寶的經驗不足，總是擔心鬣狗會搶走食物，一頓飯吃得提心吊膽。

當鬣狗群有些分散開來的時候，獅子寶寶認為是逃跑的絕佳時機，急忙從樹上跳了下來，結果才剛準備跑走就慘遭鬣狗群包圍，讓獅子寶寶感到驚慌失措，所幸母獅及時救援，將黑斑羚的屍體丟到獅子寶寶和鬣狗之間，接著從樹上跳了下來，用充滿震懾力的眼神緊盯鬣狗，這一招成功分散了鬣狗的注意力，牠們叼起屍體就迅速跑進一旁的灌木叢，獅子寶寶也因此順利逃過一劫。