美國南卡羅來納州一處海灘驚現一具「海豚木乃伊」，當地動物組織接獲通報後，立刻派人前往現場查看狀況並採集樣本，隨後再將海豚屍體就地掩埋，據專家分析，這隻海豚死亡約數周至數個月，屍體已經完全脫水，但神奇的是，並未被食腐動物吃掉，屍體保存得非常完整。

根據《Live Science》報導，美國南卡羅來納州的動物組織「低地海洋哺乳類動物網路（Lowcountry Marine Mammal Network）」日前接獲民眾通報，稱希爾頓黑德島（Hilton Head Island）的海灘上出現一具「海豚木乃伊」，海洋生物學家庫恩（Amber Kuehn）前往現場測量、收集海豚的皮膚和牙齒樣本，最後將牠原地掩埋。

庫恩受訪指出，這隻海豚的品種可能是最常見的寬吻海豚，長約2.4公尺，目前還不清楚牠的性別和年齡，除此之外，庫恩也強調，這具海豚屍體並未木乃伊化，只是被分解了，而且分解程度異常的高，推測他可能已經死亡好幾周。

但英國鯨魚和海豚保護組織（Whale and Dolphin Conservation）的研究員霍伊特（Erich Hoyt）持不同意見，認為海豚應該死亡數個月了，並且因為周圍環境乾燥，加上不斷暴露在陽光之下，屍體已經完全脫水，但奇怪的是，儘管已經乾燥到這種程度，屍體仍完好無損，因為在通常情況下，食腐動物都會將遺骸清理乾淨。

雖然尚不清楚海豚的死因，但霍伊特透露，過去曾有人看到南卡羅來納州的寬吻海豚集體往岸邊衝，將小魚困在陸地上再捕捉，但如果有一隻海豚不小心衝的太遠，很可能就會被困在陸地上，導致脫水而亡。