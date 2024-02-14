阿爾巴尼亞一名58歲女子在年輕時宣誓成為「女漢子」，一生都要保持貞潔，並且像個男人一樣生活，為此她拒絕過17次求婚，還從未發生過性關係，但女子並不感到後悔，反而認為自己的人生十分充實。

根據《每日星報》報導，巴爾幹半島有一個古老的「女漢子（Burrnesha）」傳統，也稱作「巴爾幹宣誓處女（Balkan sworn virgins）」，意指女性宣誓保持貞潔，並且要像男人一樣生活。阿爾巴尼亞一名58歲女子杜妮（Duni）在35年前成為「女漢子」，為了適應「成為男人」的生活，她特意剪短頭髮、穿上男裝，至今沒有發生過性關係，她認為自己獨立且堅強，大部分時間都和愛犬待在山間小屋中。

杜妮受訪透露，她成為「女漢子」的契機是父親過世，因為她是長女，弟弟妹妹的年齡也還小，所以決定扛起了一家之主的責任，杜妮坦言，她其實有很多選擇，但她想要自由，渴望感受不一樣的生活，於是放棄步入婚姻，且在宣誓成為「女漢子」以前，她已經拒絕過15次求婚，弟弟妹妹成年後，又有2名男子來求婚，杜妮同樣拒絕了他們。

杜妮表示，自己在外有「不好惹」的名聲，笑稱很多男人應該都很懼怕她，另外杜妮也說，在她年輕時，女性的生活重心就是服務他人，因此認為現在的女性十分幸運，「因為她們可以獨立，做自己喜歡的事。當我看到一名女士可以成為律師、總裁或董事，我非常高興。」