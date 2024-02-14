印度一名52歲婦人遭遇火災嚴重燒傷，日前丈夫照顧時，發現她並未像往常一樣睜開眼睛，誤以為婦人過世，於是安排靈車將她送往火葬場，就在即將火化的前一刻，婦人突然睜開雙眼，讓在場所有人都嚇一大跳，不過也因此幸運撿回一命。

根據《每日郵報》報導，奧里薩邦柏罕舖（Berhampur）的52歲婦人阿瑪（Bujji Aamma）2月1日在家中遭遇火災，一半身體嚴重燒傷，被緊急送往醫院治療，狀況卻一直沒有好轉，由於家中經濟困難，家人無法將她轉往其他醫院繼續治療，只好帶回家照顧，幾天後阿瑪並未像往常一樣睜開眼睛，她的丈夫帕洛（Sibaram Palo）認為阿瑪已經死亡，於是安排靈車將她送往火葬場。

陪同乘坐靈車的婦女奇蘭吉比（K Chiranjibi）表示，在眾人即將堆好火化用的火柴堆時，阿瑪突然睜開雙眼，「起初我們很害怕，因為我們從未見過這樣的事情。」靈車司機薩胡（Khetrabashi Sahu）則稱，他早上9點到阿瑪家中載運屍體，半小時後又被叫去火葬場接她回家，「當時她還活著，還在呼吸。」

根據該火葬場介紹，當地人不需要死亡證明就能替家人舉行臨終儀式，報導指出，臨終儀式在印度文化中非常重要，且與自然環境密切相關，往生者會被放置在草蓆或地板上，象徵著在地球的懷抱中離世，再將一種特殊的水倒進往生者嘴裡、點燃蠟燭，並在遺體周圍放置一個碗，隨後將往生者的眼睛遮住，送往火葬場；所幸阿瑪的家人似乎遺漏了最後的步驟，才能看見她睜開眼睛，幸運撿回一命。