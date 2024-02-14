古代官印具有重要意義，如果不小心弄丟了或遭人偷盜、偽造，都會造成嚴重後果，除了偷盜或偽造者以外，負責管理的官員也會受到連帶影響。然而唐朝有一名遇事不慌的名臣，弄丟了官印卻面色不改地喝酒，過了一段時間，官印竟又奇蹟出現。

根據《國家人文歷史》報導，在古代偷盜和偽造官印會受到嚴厲的懲罰，像漢朝會根據偽印的級別或盜用後產生的危害加以量刑，比如偽造皇帝的玉璽會處以腰斬；偽造西漢二十級爵位中最高一級的徹侯印，則會被拉到市集斬殺，即為棄市；就算偽造小官印，也會被處以「城旦舂」的懲罰，起初指的是無期徒刑，後被漢文帝改為最高6年有期徒刑。

而且不只偷盜或偽造的人，官員也逃不過懲罰，1975年出土《睡虎地秦墓竹簡》中的《法律答問》提到，「盜封嗇夫可論？廷行事以偽寫印。」「亡久書、符券、公璽、衡羸，已坐以論，後自得所亡，論當除不當？不當。」意指官員弄丟官印也要受罰，就算之後找回來了，也無法免罪。

不過在唐朝有一個遇事不慌的官員，中唐名臣裴度從地方調回中央，擔任中書省長官，某天裴度辦公時，下屬突然報告找不到官印了，因為丟失官印是大罪，身邊的人聽到後都亂成一團，唯獨他面不改色繼續喝酒，大家看了十分傻眼，以為他喝醉了。

未料不久後，又有人來報告，稱官印回到原本放置的箱子裡了，裴度才終於開口解釋，表示肯定是有小吏將官印拿去蓋他急於生效的書券，如果大張旗鼓地喊抓賊，對方一著急就可能把官印燒毀或丟進水裡，讓大家再也找不到，但如果以平常心面對，小吏辦完事自然就會物歸原位。

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