大多數父母都希望能參與孩子的每一個重要時刻，近日馬來西亞一段影片引發熱議，一名幼稚園男童的父親中風，母親則在醫院照顧病重的丈夫，導致沒有人陪他出席畢業典禮，更悲傷的是，在典禮開始之前，男童的父親就已經過世，他只能強忍著淚水上台領證書，讓網友看了心疼不已。

根據《mStar》報導，馬來西亞一名男童阿法南（Afnan）就讀吉蘭丹州巴西馬縣的一間伊斯蘭幼稚園，並在2月10日和老師、同學出席畢業典禮，幼稚園老師丫丫（Cikgu Yaya）透露，阿法南的父親在畢業典禮前一天因中風住院，而他的母親雖然同樣是幼稚園老師，但因為要照顧丈夫，導致父母兩人都無法出席畢業典禮。

從網路流傳的影片可以看到，阿法南一臉沮喪地坐在位子上，完全沒有喜悅的情緒，然而更悲傷的是，在畢業典禮開始之前，老師收到了阿法南父親去世的消息，「我們老師都哭了，所以趕快叫他上台領證書，這樣他才能快點回家見已故的父親。」

等到阿法南下台後，老師才告訴他父親已經去世，「阿法南得知消息後沉默了，只有表情可以反映出他的感受。」不久後家人就將阿法南帶回，而他的父親也在去世當晚下葬。

影片曝光後，網友看了都心疼不已，也稱讚阿法南成熟堅強的表現，截至目前為止，影片觀看次數已經超過190萬，丫丫老師則感動回應，「很多人都在祈禱阿法南和他的家人能堅持下去，我謹代表阿法南感謝大家，願美好的祝願也能出現在你們身上。」