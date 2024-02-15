印度一名男子近日和朋友到河邊釣魚，突然遭公牛鯊攻擊，左小腿被狠狠咬住，導致骨頭外露，差點被咬斷，朋友見狀急忙上前救援，順利將男子拉回岸上，並且為了替他報仇，群起圍毆這隻牛鯊，把牠活活打死。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦帕爾加爾地區（Palghar），男子戈瓦里（Vickey Govari）和朋友到維塔納河（Vaitarna River）釣魚時，突然遭到公牛鯊攻擊，他的左小腿被狠狠咬住，發出了淒慘的叫聲，朋友們見狀紛紛上前幫忙，順利將戈瓦里拉到岸上，並且為了替朋友報仇，活活將這隻牛鯊打死。

儘管朋友已經盡速出手救援，但戈瓦里的傷勢仍十分嚴重，他的左小腿幾乎被咬斷，脛骨暴露在外且大量失血，事後他被送往附近醫院急救，目前正在接受治療中。

Resqink野生動物福利協會（Resqink Association for Wildlife Welfare）的創始人夏爾瑪（Pawan Sharma）指出，這隻攻擊人的公牛鯊長約2.1公尺，重約130公斤，後續會有相關部門的人員專門負責調查此事。

報導指出，公牛鯊通常出現在大海中，但近幾年有報告和證據顯示，因為人類過度捕撈，導致公牛鯊的獵物減少，加上退化、棲息地被破壞等因素影響，在距離鹹水區不遠的小溪、河流和水壩中，也能發現公牛鯊的身影。除此之外，公牛鯊被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危物種，並且是瀕臨滅絕的頂級鯊魚物種之一。