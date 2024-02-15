美國一名女子因為好奇家族史，購買DNA檢測盒使用，未料揭露驚人事實，她的生父不是養育她長大的男人，而是當初替母親做人工受孕的醫生，更讓她感到震驚的是，高中的前男友竟也是她兄弟姊妹的其中一員，意外的「手足亂倫」讓女子崩潰不已。

根據《CNN》報導，美國一名39歲女子希爾（Victoria Hill）因為想要了解家族史，購買了DIY的DNA檢測盒，未料竟揭發驚人真相，她的生父另有其人，且兄弟姊妹的數量至少有22人，其中一些「手足」聯絡她並告知真相，稱希爾的生父其實是當初幫她媽媽進行人工受孕的醫生，他在未經同意的情況下，多次使用自己的精子讓女性受孕。

去年（2023）5月，希爾和高中同學聚會時，提起了自己的遭遇，她的前男友表示母親曾做過人工受孕，於是也買了DNA檢測盒，結果證實他和希爾其實是同父異母的兄妹，讓希爾震驚不已。除此之外，她還曾和一名手足一起上小學，小時候常去的熟食店，老闆的雙胞胎孩子也是她的兄弟姊妹，「我因此受到了創傷，現在我看著人們的照片，就會想『好吧，如果他都可以是我的兄弟姊妹，那麼任何人都可能是我的兄弟姊妹』。」

另一名受害者皮爾森（Janine Pierson）一直以為自己是獨生女，直到做了DNA檢測才發現原來她還有至少22名兄弟姊妹，「當時我整個人生好像嘎然而止了。」當她得知生父可能是幫忙進行人工受孕的醫生時，她立刻打電話給媽媽，媽媽聽到真相也很驚訝，母女倆在通話中哭了幾分鐘，皮爾森怒斥「這就像是一種侵犯。」並且決定向醫生提起告訴。