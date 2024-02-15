穿越了？大陸南京考古團隊在明代南京城牆的城磚中，發現2塊由「劉德華」經手燒製的城磚，南京城牆博物館指出，這並不是惡搞，而是在600年前真的有一名叫做劉德華的造磚工匠，他的名字被刻在城磚上，體現了當時的責任與追究制度。

綜合陸媒報導，大陸南京城牆博物館收藏許多來自600年前的明代南京城磚，每塊磚上不但刻有產地，製作年代、製作人等資訊，紀錄當年的責任管理和追究制度，而在成千上萬留名的造磚工匠中，竟有一名工匠和香港天王劉德華意外撞名，成為眾多遊客關注的焦點。

南京城牆博物館介紹，過去南京曾發現帶有「劉德華」字樣的銘文磚，產地在明代的瑞州府上高縣（今江西省上高縣），那塊城磚的銘文上出現2次劉德華的名字，「甲首劉德華」、「造磚人夫劉德華」，而且「劉」字與現在的簡體字相同，說明當時簡寫的「劉」字已在民間流傳。

2019年發現的「劉德華」撞名磚，同樣來自瑞州府上高縣，工匠劉德華的職稱仍是「甲首」，只有造磚人夫變成了「姚苟牙」，而劉德華的「劉」字則變成了繁體字。

在明代的造磚系統中，「甲首」是燒製成磚過程中的基層管理者，「造磚人夫」則是參與燒製城磚的普通百姓，考古人員排除同名同姓的可能性，推測2塊城磚的甲首和造磚人夫劉德華皆為同一人，很可能是因為當地的燒磚人手不足，所以這位生活在明代的劉德華，不但要負責基層管理，還得「兼職」造磚這種辛苦的體力活。