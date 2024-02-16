大陸河北日前舉辦一場飛斧表演，沒想到表演者卻頻頻失手，差點將斧頭丟中搭檔的「命根子」，讓一旁圍觀的民眾為其捏一把冷汗，更有不少網友感嘆「錢難賺啊」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在河北滄州，2月14日兩名表演者正在進行「飛斧秀」，只見一名穿著華麗的表演者，四肢呈現「大」字型，坐在特製的道具上，不只頭頂、胯下分別設置1個木樁，手臂上下也各被2個木樁固定，總計6個木樁，作為飛斧投擲的目標物。

不過表演過程中，負責丟斧頭的飛斧手在「第1扔」就失誤，沒有確實砸在木樁上，反倒砸到搭檔的大腿，後續幾把斧頭雖然準確擲中木樁，但到第5次丟擲時卻再度失手，差點命中對方的重要部位。

接斧者的緊張情緒全寫在臉上，影片曝光後網友紛紛留言直呼「看得出來他很害怕」、「他倆之間的信任，在第一次失手時，就蕩然無存了」、「完全是拿命換錢」、「真砸到了算過失殺人罪嗎」、「這種表演快點廢除吧」。