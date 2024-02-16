大陸春節即將迎來尾聲，一間連鎖火鍋品牌創辦人豪氣地將7間門市在除夕和大年初一的營收，共計36萬5992人民幣（約新台幣160萬元）全發給200多位員工，消息一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言大讚「又是別人家的老闆！」

綜合陸媒報導，四川省遂寧市的七里川火鍋店在春節期間不打烊，黃姓創辦人體恤員工辛勞，特意將7間門市在除夕和大年初一的所有營收，在扣除食材等基本費用後，將剩餘的36萬5992人民幣（約新台幣160萬元），全部發給200多位員工。

根據員工的工作表現和職位等級，有些店長能夠拿到7000人民幣（約新台幣3萬元）的獎金，一般員工最低也有700人民幣（約新台幣3100元）。對此，黃男表示，過年期間餐飲業的生意確實比較好，「員工過年都沒回家跟家人團圓，真的很辛苦，感謝大家的付出。」

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太大氣了」、「又是別人的老闆」、「這才是真正的幸福企業」、「待人以誠，帶人帶心」、「這樣的店生意不好都難，因為員工有歸屬感，用心招待客人」。