英國一對伴侶因為長年不孕，男方於是將自己和父親的精液混合、注入女方體內，事後順利懷孕產下一子。當地議會得知後提起訴訟，要求進行親子鑑定，不過日前被高等法院駁回。

根據《BBC》報導，這起事件發生在英格蘭南約克郡的巴恩斯利鎮（Barnsley），一對伴侶因為長年不孕且無力負擔試管嬰兒費用，名叫PQ的男子於是將自己和父親RS的精液混合，並注入另一半JK的體內，如今兒子已經5歲。這段期間家人始終對男童隱瞞，也沒有釐清真正的血緣關係。

當地議會得知後提起訴訟，要求進行親子鑑定，釐清男童真正的生父究竟是誰。不過謝菲爾德（Sheffield）高等法院法官普爾（Justice Poole）15日駁回議會提出的親子鑑定案，認為該委員會「與結果無關」，不存在利害關係，因此無權提出相關要求。

普爾指出，涉案的3名成人當下可能沒有認真考慮過這種受孕方式所衍生的後果，導致男童處境變得十分尷尬，「如果不是這場為了懷上他而做的不尋常安排，他就不會存在。但如果他得知此事，也可能為他帶來潛在的情感傷害。」普爾強調，男童的受孕情況已經無法挽回，就算這個家庭日後可能會想要執行親子鑑定，以利告知孩子真相，「但那是他們自己的事情。」