美國一名男子日前和女友分手，原本準備度過一個悲傷情人節，沒想到在自家附近買刮刮樂時，竟然刮中100萬美元大獎（約新台幣3136萬元），不僅瞬間揮別情傷，還翻身當了有錢人。

綜合外媒報導，伊利諾州（Illinois）芝加哥市一名男子，情人節前3天和女友分手，正當他準備度過一個傷心的情人節時，在距離芝加哥市中心西北方約20英里處的沃爾瑪超市買了一張10美元（約新台幣313元）的《MONOPOLY 50X》刮刮樂，沒想到刮開後竟然幸運中了100萬美元（約新台幣3136萬元）的大獎。

據當地彩券公司透露，男子事後興奮表示，「當我刮開中獎彩券後，完全驚慌失措」、「當下我就立刻感覺到生活即將迎來變化，一度爽到差點沒去上班」。

男子坦言，在領到獎金之前，一直保守著秘密，因為身邊沒有特別的人可以分享喜悅，更忍不住自嘲，雖然情場失利，但這張彩券，象徵著往後的人生將迎來好轉，「愛情運不好沒關係，現在我中大獎了！」