大陸古裝劇《後宮甄嬛傳》開播12年熱度不減，截至2月9日為止在大陸累積播放已達115.8億次，每逢過年，電視台還會舉辦追劇馬拉松活動，線上直播不間斷。其中最令人印象刻的橋段，莫過於雍正臨死前，甄嬛將所有背叛的事情全盤說出，雍正氣得奮力拉扯床頭上的「黃帶子」，乍看之下是極力想起身對質，但其實雍正此舉是對甄嬛起了殺心。

根據劇情顯示，甄嬛對著奄奄一息的雍正，一連揭露多起殘酷真相，包括寧嬪不愛皇上、沈眉莊與太醫溫實初偷情產女，以及自己和人私通產下雙生子，更指出回宮後每次和皇帝的親密接觸都讓她覺得無比噁心，種種陳述句句誅心，讓雍正氣得奮力拉扯床頭上的黃帶子，疑似想起身對質。

不過《搜狐網》報導，雍正手上的黃帶子，其實大有來頭，依據清朝律例「黃帶子斷，君死有疑，凡在場之人，全部處死」，雍正臨死前就是想藉由扯斷黃帶子，告訴眾人他的死因有問題，可見他對甄嬛動了殺意。

雍正沒想到的是，甄嬛之所以敢全盤托出，勢必早就知道黃帶子的秘密，而提早將黃帶子縫死、加固，更何況雍正早已奄奄一息，自然扯不斷。再者，甄嬛早就將門口的婢女和侍衛打發，雍正是叫天天不應、叫地地不靈，只能癱倒在龍榻上死不瞑目。