澳洲一名73歲老翁罹患勃起功能障礙，為了增加快感，竟然異想天開拿3顆「鈕扣電池」塞入陰莖，造成陰莖疼痛及排尿困難，最終導致內部壞死，只能切除部分組織，醫師也勸其放棄陰莖全面重建手術。

綜合外媒報導，醫學期刊《泌尿科病例報告》揭露一起令人震驚的案例，澳洲墨爾本一名73歲老翁因為陰莖疼痛，且無法正常排尿，前往醫院就醫，並坦承為了追求刺激，將3顆寬約1.3公分的鈕扣電池塞進尿道中。

老翁透露，過去曾多次將各種物品塞進尿道，事後也順利取出，不過這次卻疼痛難耐，於是緊急就醫。醫師得知後嘗試使用醫療鉗等工具，取出塞在老翁尿道的3顆電池，但老翁因為太過疼痛，醫療團隊只能緊急喊停，最終透過全身麻醉，才成功取出電池。

醫師指出，鈕扣電池卡在老翁體內時釋放出腐蝕性液體，當電池取出後，每顆電池都被一層「黑色焦油狀物質」包覆，老翁的尿道也出現大面積燒傷，醫師開立2周的抗生素後，老翁也在術後3天返家休養。

不過10天後老翁又因陰莖腫脹和尿道口出現分泌物回診，醫師再度安排手術後發現，老翁的陰莖流出大量濃液，內部有段8公分的組織已經壞死，只能切除部分尿道，還勸他放棄陰莖全面重建手術，加上傷勢複雜，恢復期恐長達9個月。

據悉，老翁罹患勃起功能障礙已有3年，如今卻因為自行「入珠」，導致要插入半永久性導尿管幫助排尿，因術後恢復狀況佳，2周後移除導尿管，換成恥骨上膀胱造廔，須每4周至12周更換1次。