北京故宮又名為紫禁城，是明清兩朝24位皇帝居住的地方，擁有600年歷史，至今保存完整。不過偌大的紫禁城，號稱有9999間半的房屋，卻沒有1間廁所，讓外界不禁好奇，上至皇帝下至奴婢，想上廁所時又該怎麼辦？事實上主要靠「移動式便盆」解決。

根據《網易》報導，相較於現代化的廁所設備，明清時期並沒有排汙管道，一旦排泄物堆積，恐怕整座皇宮都會充斥著惡臭味，甚至招來大量蒼蠅蚊蟲，增加病毒和細菌傳播的風險，加上皇宮人口複雜，若是發生瘟疫，很容易快速擴散。

在權衡各種利弊之後，紫禁城就沒有建造廁所，而是改用「恭桶」替代，外型類似於現代的馬桶。至於放置恭桶的「淨房」，則多半設置在宮中角落，由專門的太監或者宮女進行維護。

當皇帝想要如廁時，會告訴心腹太監，對方會立刻命人將皇帝專用的「恭桶」拿至皇帝身旁；而為了避免臭氣沖天，專人會事先將一種名為「草木灰」的物品鋪在便器底部，如果糞便落下，草木灰就可以直接將排泄物包覆起來，減少異味，概念上類似現代的「貓砂」。待皇帝如廁後，當差的宮人就會立即撤走恭桶，保持空氣清新。