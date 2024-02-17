古代麻雀變鳳凰的故事不勝枚舉，有人因為貌美受寵，也有人靠著宮鬥上位，過著讓人稱羨的生活。漢朝就有一位宮女，因為太監寫錯一個字，陰錯陽差當上皇后，還生下千古明君。

根據《搜狐網》報導，漢初清河郡觀津縣一位名叫竇漪房的平民之女，入宮伺候呂后，後來呂后打算遣散一批宮女，以賜婚的名義，送給各個諸侯王，實則是安插眼線，必須不定期彙報這些藩王的一舉一動，而竇漪房也在這一批宮女之中。

由於竇漪房的家鄉是在趙國，便去懇求負責分發的太監，希望能將她派到趙國，太監一口答應下來，但最終因為疏忽，將趙國寫成更為偏遠的「代國」，等到竇漪房發現已經為時已晚，只能委屈接受這個事實，沒想到人生際遇從此翻轉。

相較於送往趙國的宮女很少有好下場，竇漪房嫁給代王劉恆後，對方不僅對她寵愛有加，她也陸續生下一女二男。雖然當時劉恆娶有正室，但對方很快就因病去世，就連膝下孩兒也相繼逝世。西元前180年，劉恆登基成為漢文帝時，便將竇漪房立為皇后，兩人的女兒劉嫖封為館陶長公主，而長子是後來即位的漢景帝劉啟，少子則是梁孝王劉武。

竇漪房十分長壽，歷經了漢文帝、漢景帝和漢武帝的時期，一路從皇后、皇太后做到太皇太后，輔佐三位皇帝、培養兩代帝王，其作用對西漢初年的歷史影響深遠。