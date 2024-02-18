Chinese woman arrested for rearing lion cub in her hotel room in Thailand https://t.co/8iSq98B0Rp — TODAY (@TODAYonline) February 18, 2024

大陸一名31歲女子，日前被發現在泰國普吉島的飯店客房養了一頭小獅子，每天帶到開設的咖啡廳展示，因涉及《野生動物保護法》，遭當地警方拘留、起訴。

綜合泰國媒體報導，普吉市警察局長普拉圖寧（Pratueng Phonmana）指出，近日網路上流傳拉薩達（Rassada）一間咖啡廳有幼獅出沒，老闆是一名31歲陸籍女子，名叫程敏（Cherngmin，譯音），她坦承1月初以25萬泰銖（約新台幣22萬元）自曼谷買了一頭雌獅，每天帶到咖啡館展示2至3小時，其餘時間則養在附近的飯店客房內。

據悉這頭2個月大的幼獅體重只有6.5公斤，儘管醫療檢測顯示正常，但獸醫表示牠仍須接受強化治療，以恢復這個年齡層該有的重量，並預防肌肉骨骼問題。

調查人員發現，程女雖然購買了幼獅，但未持有獅子的所有權轉讓文件，只有一份顯示被植入動物體內的晶片編號文件。當局進一步查驗後確認，幼獅身上並未植入晶片，程女持有的文件應該是屬於另一隻動物。目前程女因涉嫌違反泰國《野生動物保護法》，被警方關押候審，幼獅則交由相關機構照顧。