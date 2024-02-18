國外3名女子到南非的野生動物保護區旅遊，目擊公河馬攻擊小河馬的殘忍畫面，牠將小河馬咬在嘴裡，一下把牠浸在水中，一下又將牠拋來拋去，儘管遭受接連不斷的攻擊，小河馬仍奮力逃跑，只是最終仍抵不過公河馬的殘暴，腹部破了一個大洞，傷勢嚴重。

根據《Latest Sightings》報導，國外女子莎朗（Sharon Klopper）和朋友米雪兒（Michelle Vagionakis）、珍妮（Jennie）日前到南非的匹斯蘭堡野生動物保護區（Pilanesberg Game Reserve）觀光，在魯格霍克大壩（Ruighoek Dam）注意到河馬群中有一對河馬母子，這個現象十分反常，「為了安全起見，河馬媽媽通常會讓孩子遠離群體。」

莎朗和朋友們覺得很神奇，於是隔天又回到同一地點觀察，當時隱身處還有其他遊客，大家都露出擔憂的表情，並告訴她們，似乎有一隻公河馬在攻擊小河馬，三人走近觀察，看見一隻公河馬將小河馬咬在嘴裡，將牠浸在水下，又把牠拋來拋去，還甩到了另一隻河馬的背上。

儘管不斷受到攻擊，小河馬仍十分堅強，努力嘗試逃回媽媽身邊，而媽媽也竭盡所能地保護小河馬，奈何公河馬的體型太大，媽媽怎麼努力都抵擋不了對方。隨後，其他河馬也注意到這邊的騷動，在旁邊圍成半月形圍觀，驚慌失措的河馬媽媽出於沮喪和難過，開始和每個接近牠的河馬打架。

莎朗受訪透露，「在長達幾個小時的時間裡，我們敬畏地看著小河馬在水中掙扎，為自己的生命而戰。」突然間，這場「欺負弱小」的攻擊事件停止了，小河馬爬上岸，但腹部被咬破一個大洞，且全身都是傷，行動十分困難，河馬媽媽和另一隻母河馬跟在身後，一邊聞氣味一邊確認傷口。

不久後，小河馬找到一處灌木叢休息，母河馬離開現場，河馬媽媽則靜靜陪在孩子身旁，「牠看起來像是在哭，任由口水滴在小河馬的傷口上，接著發出無聲的尖叫，然後輕輕地將小河馬推出眾人的視線，再獨自離開。我們不知道小河馬後來的狀況，只能假設河馬媽媽知道是時候說再見了，因為牠的孩子肯定活不了多久。」