古代封建社會，和親一直是維持外交的重要手段之一，透過皇室公主遠嫁他國，換取邊疆和平，避免戰事上接連不斷的消耗。然而過去和親女子雖然美其名是公主，真實身分並非如此，唯獨清朝派的全是貨真價實的公主，難道清朝皇帝不心疼女兒遠嫁嗎？事實上背後有兩大現實考量。

根據《網易》報導，和親史上最有名的文成公主和王昭君，前者是宗室女，後者是宮女，其餘朝代也幾乎都是假公主居多。直到後金乃至清朝，這種以假亂真的現象才被嚴令禁止，和親人選都是帝王之女。

之所以會有如此落差，背後有兩大原因，首先是清朝公主和親的對象並非西藏、新疆等異族，而是與滿族交好的蒙古貴族，當初努爾哈赤建立後金政權，入侵中原的時候，蒙古各部落作為他的左膀右臂，立下不少汗馬功勞。

當大清政權趨於穩定，清朝皇帝為了能更好的控制蒙古部落、增強軍事力量，決定採用滿蒙聯姻的方式，迎娶蒙古貴族女子進宮，並將大清公主嫁給蒙古王爺，因此若是派假公主和親，勢必影響兩族之間的情誼。

其次是蒙古王爺在北京都有置產，基本上依附於朝廷，偶爾才回老家，所以公主並不算遠嫁，還能讓這些蒙古王爺死心塌地為朝廷辦事。