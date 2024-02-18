秦公一號大墓於1976年在大陸陝西省鳳翔縣被發現，墓主人為秦景公，秦始皇是他的第14世孫子，這座大墓是已發掘先秦時期規模最大的，除此之外，還有多達247個盜洞，打破當時的歷史紀錄，然而旁邊二號陪葬坑的數量更多，竟有超過300個盜洞。

根據央視節目《探索‧發現》指出，秦公一號大墓至今保持5項大陸考古之最，包含已發掘先秦時期規模最大的古墓，已發掘時代最早、等級最高的葬具「黃腸題湊」，最早的木碑實物，最早的銘文石磬，以及最多的186具殉人，除此之外還有一個「最」，多達247個盜洞在當時也刷新了歷史紀錄。

不過「最多盜洞」這項紀錄被秦公一號大墓的二號陪葬坑打破，在面積約等於2.5個籃球場的陪葬坑上，竟出現超過300個盜洞，神奇的是，陪葬坑的填土堅硬難挖，考古人員還多次在盜洞中發現小型的「金馬車」配件，讓眾人感到困惑，這個陪葬坑到底埋藏了什麼樣的祕密，讓盜墓賊前仆後繼、不畏艱難地多次下手呢？

陝西省考古研究院研究員楊武站推測，盜墓賊肯定挖掘到了更多更好的文物，才會放棄這些珍貴卻小的黃金。直到挖掘至陪葬坑的坑底時，關於盜洞的謎團才終於出現頭緒，考古團隊在坑底發現用來放置木柱的壁槽，等到陪葬坑完全修好後，就會拆除木柱並運走，接著再填土、夯打，讓陪葬坑變成一個扎實的整體。

楊武站表示，一個盜洞挖下去，能挖到的範圍很有限，每一批盜墓者都只能在自己挖的盜洞底部，取走有限的陪葬品，如果想要拿得更多，只能返回地面再挖一個盜洞，這也就是盜洞越挖越多的原因。