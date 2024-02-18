日本北海道一處海邊近日出現一具體長約5公尺的「斷頭鯨屍」，引發當地居民熱議，由於鯨魚身上並無外傷，專家研判牠是自然死亡，只是缺失頭部的原因還有待釐清，而北海道政府也指出，這具鯨魚屍體可能會爆炸，提醒民眾要注意安全，不要太過靠近。

綜合日媒報導，日本北海道北斗市七重濱的民眾近日發現一具「斷頭鯨屍」被海浪沖上沙灘，警方接獲通報後立刻趕往現場確認，當地一名高中生受訪表示震驚的心情，並透露這是他第一次見到鯨魚的屍體。

報導指出，這隻鯨魚的體長約為4到5公尺，品種為小鬚鯨，是鬚鯨科中體型最小的物種，雖然屍體缺失頭部，但沒有其他外傷，因此專家研判小鬚鯨為自然死亡，且屍體已經腐爛，推測死亡時間至少1周，只不過缺失頭部的原因仍有待釐清，北海道政府也提醒民眾，鯨魚屍體有爆炸的可能性，提醒大家要注意安全。

美國海洋生物學家泰勒（Andrew David Thaler）接受《國家地理》採訪時曾解釋關於「鯨魚屍體爆炸」的現象，表示鯨魚和其他的哺乳類動物一樣，死亡後分解時會自然產生甲烷氣體，但特別的是，這些氣體會持續在鯨魚屍體內累積，最後像是膨脹過度的氣球一樣，撐破鯨魚的皮膚，導致血液和內臟猛烈噴出。