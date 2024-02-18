古代各個朝代的官員人數眾多，甚至還有越到後期人越多的趨勢，大陸歷史學者指出，背後主要有3個原因，包含皇帝會用官位獎勵大臣、強化皇權的需要，以及官僚系統的壟斷性，而冗官人員眾多導致的第一個問題就是財政壓力，俸祿支出成為各朝代最頭痛的問題之一。

大陸中國人民大學教授張宏杰指出，每個王朝建立之初，官吏的數量往往較為精簡，但隨著時間推移，數量只增不減，比如唐朝時期，京官只有640人，到了唐玄宗開元末期，京官數量達到2600人以上；而宋朝草創之初，內外官員約有5000人，到了南宋時期，人數已經突破4萬人；明朝也不例外，從洪武到正德，文官數量由5000漲到2萬4，武官由2萬8漲到10萬。

張宏杰表示，官吏人數暴增主要有3點原因，第一點是因為皇帝會用官位獎勵大臣，且在歷朝歷代都不罕見，比如宋朝先透過科舉吸收菁英，同時為了保持忠誠度而實行「恩蔭制度」，以至於「一人入仕，則子孫、親族俱可得官。」進而導致冗官出現。

第二點是為了強化皇權，官權是皇權的延續，秦漢以後為了強化中央集權，需要更加有效地控制百姓，皇帝也不得不更加仰賴官僚集團，越依賴體系就越龐大，也越無法觸動他們的利益。第三點則是官僚系統的壟斷性，官僚雖然是為了皇權服務，但同時也是擁有特權、獨立的利益集團，懂得自我保護、自我壯大。

而官吏數量的爆炸，導致的第一個問題就是財政壓力，在很多朝代，俸祿甚至成為國家支出的第一大項，雖然想要解決問題，但裁官之路困難重重，最終只能選擇降薪，未料低薪制度反而誘發官員腐敗，歷史上俸祿最低的朝代為明朝和清朝，然而這兩個朝代後期的腐敗程度也是最嚴重的。