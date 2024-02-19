英國一名男子透過家裡的寵物監視器查看妻女的狀況，結果看見妻子抱著女兒和一名陌生男人視訊，妻子還要女兒稱呼對方為「爸爸」，驗了DNA才發現女兒不是自己的親骨肉，讓男子感到錯愕又崩潰。

根據《每日郵報》報導，英國一名34歲男子帕森斯（Rob Parsons）和妻子育有一名女兒，家裡還飼養了2隻寵物犬，為了隨時都能看看愛犬的模樣，他特地在家裡安裝寵物監視器，沒想到這個舉動竟會改變自己的人生。

2023年6月的某天，帕森斯正在工作，夫妻倆說好由妻子帶當時才8個月大的女兒去看醫生，但幾個小時過去了，帕森斯都沒有接到妻子的電話，讓他感到有些不安，於是決定打開家中的寵物監視器查看情況，結果一打開鏡頭，就看到妻子將女兒抱在腿上和某個人視訊，並說「謝謝爸爸昨天給你買的禮物。」、「你給爸爸看你的禮物了嗎？」

帕森斯意識到妻子口中的「爸爸」並不是自己，激動地和對方攤牌，但妻子否認帕森斯的指控，辯稱「女兒叫每個人都是爸爸」，因為她作為新手媽媽，內心十分煎熬，所以同事才建議她在帕森斯上班時，和別人進行「幸福家庭」的角色扮演，帕森斯覺得不對勁，鼓起勇氣進行DNA鑑定，最終確認女兒不是他的親生骨肉，隨後他當著兩方父母的面與妻子對質，目前已經搬回父母家居住。

後來帕森斯聯絡了妻子外遇對象的女友，對方透露這段不倫戀其實早已維持3年，讓帕森斯崩潰不已，更糟的是，自從和妻子撕破臉後，他就再也沒有見過女兒，甚至錯過了女兒的1歲生日派對，「我願意做任何事只為了和女兒見面，但我可能再也見不到她了。無論我多麼愛她，我都不想讓她的生活變得複雜，她不應該承受這樣的麻煩。」