大陸陝西省考古研究院在昨日（2/18）公布西安大白楊墓地的最新考古成果，這次發掘一共出土2000多座墓葬，其中1700多座為西漢墓，出土文物則有1萬多個，包含能揭示墓主職業或身分的玉料、職印等，考古人員根據墓葬狀況與陪葬物，推測此處為一座大型平民墓地。

綜合陸媒報導，大白楊墓地位於陝西省西安市蓮湖區大白楊村，地處於漢代長安城東南龍首原高地上，歷年來多次發現漢代墓葬，這次考古團隊發掘的地方為大白楊墓地的核心區域，總共發現2000多座墓葬，其中1700多座皆來自西漢時期，分布在大約10萬平方公尺的區域內，十分密集。

西漢墓多為小型墓葬，以豎穴墓道洞室墓和斜坡墓道洞室墓為主，葬具大多是木質單棺，往生者的姿勢則以仰身直肢占多數，雖然當時較流行單人葬，但也有少數雙人合葬；至於出土的各類文物超過1萬個，多為普通陶器，包括仿銅陶禮器、模型明器和實用器。

這次發掘還出土了一些與墓主職業或身分相關的陪葬物，比如玉料、職印、銅器刻銘等，品質較好的玉料，通常都是治玉過程的邊角料，表示該墓主可能是玉器作坊的工匠；銅器刻銘和職印則是個別發現，比如「千歲單祭尊」印、「樂工作靳氏」印，顯示這類墓主具有一定的社會地位，但不會太高。

專家指出，大白楊墓地是一處大型西漢墓地，葬者多是當時長安城周邊的平民，其中可能包含玉器工匠和低階官吏，這塊墓地的使用時期基本上和西漢國祚保持一致，為研究西漢京師周邊平民墓地的時空分布、小型墓葬的發展演變提供豐富的資料與樣本，也是復原古都長安城在西漢時期社會情形的重要資料。