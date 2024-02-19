在古裝劇中經常可以看到古人跪坐的場景，但古人長時間跪坐腿不會麻嗎？大陸歷史教授指出，古人為了解決跪坐腿麻、膝蓋痛的問題，發明了坐具「支踵」，是一種夾在2條小腿之間，隱藏在臀部之下的小凳子，從外觀上看並不影響坐姿，同時也能減輕雙腿和膝蓋的壓力。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古人長時間維持跪坐的姿勢肯定會很累，於是發明了「支踵」以解決問題，也就是在臀部下方放置一個隱蔽的小凳子，由於古人幾乎都穿著長袍，所以支踵會被藏在衣服底下，從外觀看上去並不影響跪坐的姿勢，但膝蓋和腿部都會輕鬆很多。

根據陸媒報導，從1970年代開始，大陸各地的漢代墓葬中，大量出土了外形類似，大小相近的「T型木器」，當時並不清楚這個東西的用途，因此曾有小几、木兀、不知名器等多種稱呼，後來隨著研究深入，專家根據漢墓出土的遣冊，才確定這個木器的原名叫坐「支踵」。

于賡哲還提到，現在收藏於陝西考古博物館的「漢代歌舞俑」，女舞者的臀部下方也有類似用品，不過不是木製的支踵，而是軟囊，同樣隱藏在臀部下方，且外觀不改變跪坐坐姿，然而這種軟囊很難在考古中發現實物，因為是針織品，長時間埋在地底下很容易腐爛、分解。