大陸江蘇一名男子出差下榻飯店，透過APP預約到府的按摩服務，未料按摩快結束時，女技師突然趴在他身上，大膽撫摸其私密部位，要求加錢進行「更深入的服務」，男子嚇得趕緊拒絕，事後到APP投訴，表示「把持不住就犯法了」。

根據《瀟湘晨報》報導，趙姓男子某一次到外地出差，回到飯店後覺得疲憊，透過APP「東郊到家」預約到府按摩服務，按摩到一半，他被要求翻身並脫去浴袍，趙男表示，一開始還很正常，之後覺得女技師有意無意碰觸他的私密部位。

服務快結束時，女技師脫掉工作服，趴在趙男的身上，用手撫摸他的私密處，要求加錢進行更親密的服務，趙男嚇得連忙拒絕，假裝滑手機，實則是錄影存證，女技師之後接到另外一張訂單，拿起衣服就離開，趙男事後向平台投訴。

趙男表示，女技師服務很不專業，同時覺得受到侮辱，要求退費與賠償，「按摩快結束時進行騷擾，我是單身，但如果我沒有把持住，那就是觸犯法律了」，未料投訴半個月，平台都未處理，更稱這是技師的個人行為，與平台沒有任何關係。

東郊到家的客服人員近日表示，他們不允許出現違法項目，收到顧客的反饋後，都會進行了解與處理，如果發現有相應的情況，一定會嚴格處罰涉事技師並向警察通報。