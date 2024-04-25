日本愛知縣一名50歲男子到北海道名寄市旅遊，他爬山準備看瀑布時遇到2隻野熊，其中一隻熊隨即展開攻擊，男子正好學過空手道，連忙抬起右腿踢野熊的臉部，野熊嚇傻趕緊逃開，男子急忙回到車上躲避，所幸並未造成生命危險。

根據《NHK》報導，50歲福田正人日前到北海道名寄市旅遊，今（25）日早上他開車到觀光勝地「比翼瀑布」，在距離瀑布2公里處停好車後徒步前往，走在林間小路時卻聽到沙沙聲，突然竄出兩隻野熊，身高約1.3到1.5公尺，其中一隻熊不斷靠近他。

福田正人回憶說，當時他心想「這樣下去我可能會死」，由於曾經學過空手道，隨後他抬起右腳，朝野熊的臉部踢過去，另一隻黑熊則是保持距離，他趁機溜回車裡，拿出手機進行拍攝，發現野熊還站在半山腰上，保持緊戒狀態，隨後才往深山走去。

北海道警方透露，截至本月24日，當地已有105人通報看到熊，或是發現熊腳印與糞便，比上個月多出1倍，初夏是野熊頻繁出沒的季節，提醒民眾前往山區或海邊時，記得配戴鈴鐺等能發出聲音的物品，能夠防止野生動物靠近，或攜帶驅蟲噴霧等。