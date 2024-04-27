皇帝貴為九五至尊、一國之主，自然受到眾人景仰愛戴，不過當生育、養育自己的太后見了皇帝，也需要行跪拜禮嗎？大陸歷史教授指出，情況正好相反，在清朝皇帝都是對太后稱臣的，比如康熙在嫡母過世前，就曾跪在病榻前對她說，「母后，臣在此。」足以見得皇帝與太后的關係。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，在清朝，皇帝是向太后稱臣的，比如康熙皇帝，他對祖母孝莊太皇太后和嫡母孝惠太后都稱臣，根據《清史稿‧后妃傳》記載，康熙回盛京祭拜祖陵，為了讓祖母放心，於是上奏太皇太后，告知她自己到盛京後，親自採摘了一些特產，並派人送去給祖母，「伏乞俯賜一笑。」就是想要博得祖母歡心。

孝惠太后臨終以前，康熙也跪在嫡母的病榻前，捧著太后的手說，「母后，臣在此。」從此以後清朝皇帝無論是對嫡母太后還是生母太后都稱臣。

但有趣的是，同樣是父母和子女的關係，清朝的未婚女子卻能和父母平起平坐，根據晚清遺老徐珂編撰的《清稗類鈔》提到，「小姑之在家庭，雖其父母兄嫂，亦皆尊稱之為姑奶奶。」意思是沒成婚的女子在家裡會被稱為「姑奶奶」，受到父母、兄嫂的尊重，另外這些「姑奶奶」的行動也很自由，不會受到過多拘束，能夠自由地出入茶園和戲園。

清代末代皇帝溥儀在回憶錄《我的前半生》中，解答了當時未婚女子地位高的原因，「據說旗人姑娘在家裡能主事，能受到兄嫂輩的尊敬，是由於每個姑娘都有機會選到宮裡當上嬪妃。」