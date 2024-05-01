巴西一名男子日前在農場修柵欄，修理到一半突然失蹤，只留下地上一灘血跡，同事循痕跡尋找，竟在河邊發現他殘缺的屍體，警方調查後表示，河邊最近有美洲豹出沒，推測男子很有可能就是遭美洲豹攻擊致死。

根據外媒報導，巴西馬托格羅索州塔普拉一名53歲男子洛佩斯（Dinalto Machado Lopes）4月24日上午正在工作的農場中修理柵欄，不久後卻突然失蹤，只留下一灘血跡在原地，他的同事順著痕跡尋找，最終在距離柵欄300公尺外的博爾赫斯河（Borges River）附近找到洛佩斯的屍體，他的頭部有刮傷和嚴重傷勢，其中一個手掌也不見蹤影。

警方發言人坎波斯（Cleomar Campos）透露，這起死亡事件發生前幾天，曾有人在河邊發現一隻美洲豹幼崽，因此推測殺死洛佩斯的凶手很可能就是美洲豹媽媽，牠趁洛佩斯在修理柵欄時從背後襲擊，並試圖將洛佩斯拖進河裡，只是屍體被岸邊的藤蔓纏住了，牠才打消念頭，放下屍體離開。

目前洛佩斯的屍體已經被送往庫亞巴的法醫研究所進行屍檢，以確定他的死因，警方也仍持續這起事件進行調查，但目前尚不清楚當局是否已經找到這隻「殺人豹」。