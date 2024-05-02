泰國中部近期受熱浪侵襲，許多地區面臨水資源短缺問題，當地民眾特別舉辦祈雨儀式，也就是朝關在籠內的貓潑水，不過為了避免動物受傷，民眾改用日本卡通人物「哆啦A夢」玩偶代替真貓，放到籠中遊街，祈雨儀式累積1565萬觀看次數。

日本一名網友@tkasasagi在社群平台X（原推特）分享泰國祈雨儀式「hae nang maew」，畫面可見籠子內放了「哆啦A夢」玩偶，代替真貓上街遊行，兩名民眾抬著籠子路過住家，居民一邊跳舞一邊向玩偶潑水，他們認為向貓咪潑水意味驅除乾旱。

當地村民視貓咪為乾旱的化身，傳統祈雨儀式是將黑貓放進籠內遊街，民眾會潑水在貓咪身上，使討厭水的貓咪尖叫，預示即將降雨滋潤農田，但儀式會使貓咪受到驚嚇，考慮到動物保護問題，2015年改以貓咪玩偶代替真貓，例如哆啦A夢或Hello Kitty。

臉書粉專「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」也分享此事，提到泰國久旱不雨，導致中部的那空沙旺府（นครสวรรค์）農作物歉收，特別舉行傳統祈雨儀式，不過原本應該是使用真的母貓遊行，如今換成貓咪玩偶象徵性舉辦。不少網友回應「超有愛的泰式祈雨」、「我在柬埔寨鄉下也看到這樣的祈雨儀式」。