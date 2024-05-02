紐西蘭一名女子日前半夜睡覺時，突然聽到廁所傳出詭異水聲，她急忙掀開馬桶蓋查看，竟和一隻「落水鼠」四目相對，女子忍著即將崩潰的情緒，用曲棍球桿撈出老鼠，並將牠放生到室外，之後又花了好幾天時間，才敢繼續使用廁所。

根據《澳洲雅虎》報導，紐西蘭奧克蘭一名女子妮可（Nicole Chitty）深夜睡覺時，突然聽到廁所傳來詭異的水聲，但過一陣子又變得安靜，她起身打開電燈，並站在廁所門口等待，果然又有水聲傳出，妮可內心感到害怕，但也很慶幸她在睡前有把馬桶蓋蓋上。

隨後妮可拿起家中的曲棍球桿，慢慢地掀開馬桶蓋，未料竟看見一隻老鼠泡在水中，「我們相互看著對方，我逐漸意識到必須搞清楚，該如何把老鼠從馬桶裡弄出來，這就是我恐慌的開始。」她猶豫再三，拿來一個塑膠桶，並把曲棍球桿伸進馬桶裡，老鼠很聰明，一下就抓住了球桿，被安置在桶子裡面以後，便開始清潔身體，接著被妮可放生至戶外。

由於妮可家裡有飼養一隻貓，她原先以為是貓咪把老鼠帶進來的，但仔細思考後，認為貓咪不可能把已經蓋上的馬桶掀開，推測老鼠更可能是從某個管道爬上來的；這次的小插曲對妮可造成很大的心理陰影，「我花了好幾天的時間才做好使用廁所的心理準備。」