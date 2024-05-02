納粹德國元首希特勒（Adolf Hitler）在第二次世界大戰期間，於德國東普魯士的拉斯滕堡（現波蘭斯洛科沃森林區）建造一座名為「狼穴」的軍事指揮部，波蘭歷史組織今年2月在遺跡中，挖出5具失去手腳的遺骸，經研究分析後，確認死者的身分為3名成年人、1名青少年和1名嬰兒。

Five human skeletons, missing hands and feet, found outside house of Nazi leader Hermann Göring 👀 https://t.co/sYESu2N39a — BKactual (@BravoKiloActual) May 2, 2024

根據《CNN》報導，波瀾歷史組織「拉特布拉基金會（Latebra Foundation）」今年2月在「狼穴」遺跡中發現一塊人類的頭骨碎片，並通知地方當局，被核准進行進一步的挖掘，隨後挖出了5具失去手腳的遺骸，經過一段時間的研究分析後，拉特布拉基金會近日發布聲明，稱這些遺骸屬於3名成年人、1名青少年和1名新生嬰兒。

5具遺骸排列在納粹德國黨政軍領袖赫爾曼·戈林（Hermann Göring）的住處外，彼此靠近、面朝同個方向，但遺骸四周沒有衣物的痕跡，除此之外，旁邊還有燒毀的木板和汙水處理設施的殘骸。

基金會成員柯斯特澤瓦（Adrian Kostrzewa）受訪表示，起初團隊人員挖到管道時，大家都還以為這裡是一間舊浴室，不久後卻挖到了一些骨灰和一把燒焦的鑰匙，還有人類的頭骨碎片，讓大家都震驚不已；至於遺骸為何沒有手腳，目前還未找出解答，柯斯特澤瓦透露，現在有很多種理論和猜測，但都需要等待調查結果出爐，才能知道真正的答案。