美國南加州多處海灘出現驚奇現象，大量類似水母的藍色生物擱淺，畫面十分壯觀，專家指出，這種生物其實是「帆水母」，雖然對人類不會造成危害，但仍會產生輕微刺痛，建議不要輕易觸碰。

This beach covered with thousands of hydrozoans called By-the-wind-sailor (Velella velella)

🎥 Mike Kauffmann pic.twitter.com/acrYZxZUH6 — Sunlit Rain (@Earthlings10m) April 21, 2024

綜合外媒報導，范朵拉（Ventura）、聖地牙哥等南加州的海灘，近日有大量類似於水母的藍色生物出沒，加州州立大學長堤分校生物科學教授佩內特（Bruno Pernet）指出，這些生物其實是「帆水母（By-the-Wind Sailor）」，牠們的頂部有一個小帆，平時移動受風和水流支配，最近因為春季的強風而被吹上岸。

根據《NBC 7 San Diego》報導，帆水母主要有2種食物來源，第一是食用生活在水面的微小生物，第二就是依靠太陽行光合作用，因此在春夏這2個陽光明媚的季節，帆水母會浮到海面覓食，不過這也為牠們帶來生存上的危機。

加州大學遠洋無脊椎收藏經理薩拉（Linsey Sala）指出，潮汐和風會讓牠們成堆擱淺在沙灘上，並且可能再也回不到海洋，「一旦牠們到達高潮線，就會永遠停留在那裡，除非下一次潮水再來臨，但大多數時候，牠們都會待在沙灘上曬太陽直到生命結束。」

薩拉提醒，帆水母和其他真正的水母一樣擁有刺細胞，雖然對人類不會造成危害，僅會產生輕微刺痛，但專家仍建議不要隨便觸碰，薩拉表示，南加州還有許多顏色相近的水母，比如具有致命劇毒的僧帽水母，如果不懂得如何區分，最好遠遠看一眼即可，也要防止寵物碰到甚至是吃下肚。